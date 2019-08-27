وصعد خام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 59.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل واحدا بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا لليوم الـ3 على التوالي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.67 بالمئة إلى 54 دولارا للبرميل وكان قد انخفض واحدا بالمئة أمس الاثنين.

وعبر ترامب، الاثنين، عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها التوصل لاتفاق بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال "مفاوضات هادئة".

وقال هاري شيلينجوريان، محلل النفط لدى بي.إن.بي باريبا في لندن، "في حين أن "التهدئة" وتوقع هدنة مؤقتة في حرب التجارة ربما كان السبب وراء رفع المعنويات وأسعار النفط هذا الصباح، فإن حل النزاع التجاري الأميركي الصيني سيستغرق وقتا.

وأضاف "أسعار النفط تحصل على مهلة فيما يبدو من إعلانات الأسبوع الماضي الأميركية والصينية عن إجراءات تجارية انتقامية".

ونزلت أسعار النفط 20 بالمئة من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.