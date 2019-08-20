وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتشK بعد مكاسب 1.88% حققها الاثنين.

وزاد الخام الأميركي 9 سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 2.44% في الجلسة السابقة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أميركية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم حول العالم، مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

وفي الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل سبعة محللين عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس.

ويصدر معهد البترول الأميركي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم.