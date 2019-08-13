وبحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتا أو 0.8 بالمئة عن آخر تسوية إلى 58.09 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة إلى 54.52 دولار للبرميل.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في أواخر الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من 7 ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.

ويتوقع محللون أن تدعم المملكة الأسعار قبيل خطط طرح شركة أرامكو السعودية، والذي قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

كانت أوبك وحلفاؤها أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير الماضي.

لكن زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي لا تزال تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي مما يؤثر سلبا على الأسعار.

كما تراجعت أسعار النفط بفعل توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط في ظل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.