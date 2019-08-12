وقال معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني، إن مسحه الفصلي الذي يشمل نحو 1200 خبير في أكثر من 110 دولة، أظهر أن مقاييسه للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية، تدهورت في الربع الثالث.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد: "يتوقع الخبراء نموا أضعف بكثير للتجارة العالمية" مشيرا إلى أن "توقعات التجارة بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع المتعلق بالرسوم التجارية في العام الماضي".

وأضاف: "يتوقع المشاركون أيضا ضعفا أكبر للاستهلاك الخاص، وانخفاضا أكبر لأنشطة الاستثمار، وتراجعا في أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إنه ليس جاهزا لإبرام اتفاق تجاري مع الصين حتى أنه شكك في عقد جولة محادثات في سبتمبر، مما أجج مخاوف في الأسواق المالية من أن النزاع من المستبعد أن ينتهي قريبا.