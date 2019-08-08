ونقلت "رويترز" بيانا لمجلس الوزراء المصري جاء فيه أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.5 في المئة في الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 8.1 في المئة في الربع الأول، في حين وصل معدل البطالة إلى 9.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2018.

وفي مايو الماضي، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهبوط معدل البطالة في البلاد إلى 8.1 في المئة بالربع الأول من هذا العام، مقابل 10.6 في المئة قبل عام.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.267 مليون في الربع الأول، بانخفاض 827 ألفا عن الربع المقابل من 2018، وبتراجع 224 ألفا عن الربع الرابع من 2018.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة.