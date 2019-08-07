ومنيت أسعار النفط بخسائر مؤخرا في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية، ومخاوف من تراجع الطلب على النفط، بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وهبطت عقود برنت 4.5 في المئة، إلى 56.27 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى في 7 أشهر، وفقا لوكالة "رويترز".

وبلغت خسائر خام القياس العالمي أكثر من 20 في المئة، منذ أن سجل أعلى مستوى لعام 2019، في أبريل.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.4 في المئة، لتصل إلى 50.73 دولار للبرميل.