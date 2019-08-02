ويأتي هذا الارتفاع أو التعافي في أسعار النفط بعد أن كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت قد هبطت بأكثر من 7 بالمئة الخميس، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على 3 سنوات.

كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة نحو 8 بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من 4 سنوات.

ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأميركية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزا بسبب النزاع التجاري.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو 2 بالمئة لتستقر عند 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأميركي 87 سنتا أو 1.6 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 54.82 دولار، وفق "رويترز".

وقال ترامب الخميس إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر.

وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جينبينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.