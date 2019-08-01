وجاء هذا الانخفاض بعد انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من دون تقدم واضح بشأن حل للنزاع التجاري بين البلدين.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو واحد بالمئة إلى 64.37 دولار للبرميل، بعدما فقدت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط الأميركي 72 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 57.86 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

جاء هذا التراجع على الرغم من انخفاض المخزونات الأميركية من النفط أكثر من المتوقع، وتراجع إنتاج الخام بين الدول الأعضاء في أوبك، إضافة إلى انخفاض الصادرات الليبية، وهي من العوامل التي تدفع السوق للارتفاع عادة.

لكن الإنتاج الأميركي ارتفع في سوق لا تزال متخمة بالمعروض.

وخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الأربعاء، لكن رئيسه خالف التوقعات، وقال إن تلك الخطوة قد لا تكون بداية لسلسلة طويلة من التخفيضات لدعم الاقتصاد في مواجهة مخاطر من بينها ضعف الاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه اختتم مفاوضون من الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، محادثات تجارية الأربعاء من دون مؤشرات واضحة على إحراز تقدم، وأرجأوا اجتماعهم المقبل حتى سبتمبر المقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت للأسبوع السابع على التوالي لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر، على الرغم من انتعاش الإنتاج وزيادة صافي الواردات.