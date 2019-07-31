وبحلول الساعة 0842 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخا م القياس العالمي برنت 40 سنتا أو 0.6 % إلى 65.12 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس المتوسط الأميركي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 58.25 دولار للبرميل.

بدأ مسؤولو البنك المركزي الأميركي أمس الثلاثاء اجتماعا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة مع تجديد الرئيس دونالد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي إلى خفض كبير لسعر الفائدة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت مجددا في الأسبوع الماضي وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام ستة ملايين برميل إلى 443 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 26 يوليو ، مقابل توقعات بانخفاضها 2.6مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.