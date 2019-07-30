وقالت "هواوي"، إن مبيعاتها العالمية ارتفعت رقمين عشريين في النصف الأول من هذا العام، رغم التضييق الأميركي عليها، لكنها قالت إنها ستواجه ظروفا أكثر صعوبة.

وأوضحت، الثلاثاء، أن المبيعات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 23.2 بالمائة مقارنة بالعام السابق، إلى 401.3 مليار يوان (58.3 مليار دولار).

وكان هذا ارتفاعا عن معدل النمو في عام 2018، الذي بلغ 19.5 بالمائة.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة ليانغ هوا، أن المبيعات شهدت "بعض التأثير" منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيودا في مايو الماضي على مبيعات التكنولوجيا الأميركية لـ"هواوي"، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف ليانغ أن "هواوي" تجنبت الاضطرابات في الإنتاج والمبيعات، لكنه أضاف: "ما زلنا نواجه صعوبات في النصف الثاني من العام".

ووضعت إدارة ترامب الشركة على قائمة سوداء، بما يمنعها من العمل مع شركات التكنولوجيا الأميركية مثل "ألفابت"، المُستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في هواتف "هواوي".