وبحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3 % عند 1422.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1423.90دولار للأوقية.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه الثلاثاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وفي حال قيامه بذلك، سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي في عشر سنوات.

في الوقت نفسه، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في شهرين الثلاثاء مع تضاؤل توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض كبير لأسعار الفائدة. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % إلى16.41 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 878.60 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.3 % إلى 1549.04 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.