وحقق الدولار هذا الصعود في الوقت الذي تترقب فيه السوق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية للربع الثاني.

وتلقت مكاسب الدولار، الدعم من اتساع فروق العائد بين الديون الأميركية والألمانية، وشعر المستثمرون بخيبة الأمل بفعل عدم إقدام البنك المركزي الأوروبي على تحرك بشأن السياسات في اجتماعه، يوم الخميس.

ويتحول الآن انتباه المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، المقرر الأسبوع القادم، إذ من المتوقع أن يخفض صانعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 في المئة إلى 97.88، دون أعلى مستوى في شهرين بقليل البالغ 97.92 وتم تسجيله في الجلسة السابقة.