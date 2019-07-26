وبحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سبعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 63.46 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي بـ 0.3 في المئة في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 18 سنتا أو 0.3 في المئة إلى56.20 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 0.25 في المئة الليلة الماضية.

وبينما قادت المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، الأسعار للارتفاع في الآونة ألأخيرة، يتعرض لضغوط بصفة عامة بسبب المخاوف بشان النمو الاقتصادي العالمي في ظل مؤشرات متزايدة على تضرره من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على مدار العام الماضي.

وبعد أسبوع من احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج، أرسلت بريطانيا سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير في السياسة أُعلن الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.