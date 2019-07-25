وقال الفالح في تصريحات لوكالة "رويترز" بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان "نحن، بالطبع، ندعو المجتمع الدولي وأجرينا مباحثات مع نظيري الوزير برادان بشأن ضرورة أن تضطلع الهند أيضا بدورها في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم".

وأعرب وزير الطاقة السعودي عن قلقه من الوضع في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعبر خلاله خمس إمدادات النفط العالمية.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الطلب الحالي على النفط متين بدرجة معقولة، وشدد على أن الحرب التجارية بين أميركا والصين لا تؤثر على الطلب النفطي إلى حد كبير.

وهددت إيران عبر احتجاز ناقلة نفط بريطانية ومحاولة اعتراض سبيل أخرى، إمدادات النفط عبر هرمز، ونتيجة لذلك، بدأت دول أوربية في الحديث عن تشكيل قوة بحرية لضمان أمن الملاحة عبر المضيق.