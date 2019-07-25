وتحدث عبد الله، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على البيئة في الغردقة، أبرزها حظر استخدام أكياس البلاستيك واستبدالها بأكياس وعبوات صديقة للبيئة.

وقال محافظ البحر الأحمر، إنه تم البدء بتنفيذ التجربة في بداية شهر يونيو الماضي، لافتا إلى أنها تستمر دون توقيع عقوبات على المخالفين حتى نهاية يوليو الجاري، على أن يبدأ توقيع العقوبات بداية من شهر أغسطس.

وأضاف أن حملات متابعة وتوعية تنفذها المحافظة حاليا "لرفع درجة الوعي بمخاطر استخدام البلاستيك على البيئة البحرية والبرية"، مشيرا إلى ردود الفعل الإيجابية داخليا وخارجيا على القرار.

طفرة في مشروعات البنية الأساسية

وأوضح عبد الله لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر تشهد "طفرة" على مستوى البنية الأساسية في شتى المجالات، مشيرا لعمليات توسعة مطار الغردقة ليصبح بإمكانه استقبال نحو 13 مليون مسافر سنويا.

كما شهدت عمليات تطوير الطرق ورفع كفاءتها تطورا ملحوظا ضمن المشروع القومي لشبكة الطرق الجديدة.

وأشار المحافظ إلى محطة اليسر لتحلية مياه البحر، التي تعد الأكبر في مصر وواحدة من أكبر محطات التحلية في المنطقة بتكلفة تقارب الـ800 مليون جنيه، موضحا أن تلك المشروعات تستهدف بالأساس رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة أفضل لاستقبال السياح.

المثلث الذهبي

ونوه عبد الله إلى المشروع القومي، الذي تمثل محافظة البحر الأحمر فيه حجر الزاوية، وهو مشروع "المثلث الذهبي".

وأكد أن بدء الخطوات العملية في هذا المشروع الطموح "سيكون له آثار إيجابية كبرى على مستوى الاقتصاد القومي، إذ يهدف إلى تعظيم الاستفادة من ثروات المحافظة المعدنية، بداية من الذهب الذي يوجد في جبال البحر الأحمر، وحتى الحديد والمعادن الأخرى".

حفل توزيع جوائز الأفضل أفريقيا

وكشف عبد الله عن حفل توزيع جوائز اتحاد كرة القدم الإفريقي، الذي من المقرر إقامته في مدينة الغردقة مطلع يناير المقبل، مشيرا إلى أن مكتبا إيطاليا متخصصا بدأ في وضع تصور متكامل للحفل "الذي سيكون على أفضل صورة بما يليق بمكانة مصر"، مبينا أن مسرح الحفل سيتم تصميمه على البحر بشكل كامل، "بما يعكس طبيعة مدينة الغردقة ويتسق مع موقعها على خريطة السياحة العالمية".