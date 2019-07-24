وطغى تنامي التوترات في الشرق الأوسط على توقعات أضعف للنمو العالمي من صندوق النقد الدولي، بعد أن أبقت الأسعار مستقرة تقريبا معظم فترات جلسة اليوم.

وقالت الولايات المتحدة إن سفينة لسلاح البحرية "دمرت" طائرة مسيرة هناك بعد أن هددت سفينة، لكن إيران قالت إنه لا معلومات لديها عن فقد طائرة مسيرة.

وقال الجنرال كينيث مكينزي في مقابلة مع سي.بي.إس نيوز "نحن واثقون من إسقاط طائرة مسيرة، وربما أسقطنا ثانية."

وأبلغ مسؤول أميركي رويترز مشترطا عدم نشر اسمه أن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" ربما أسقطت طائرة مسيرة ثانية الأسبوع الماضي، لكنهم مازالوا يعملون على تأكيد الأمر.

وارتفع خام برنت 57 سنتا بما يقرب من واحد بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.35 دولار للبرميل، فيما أغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 55 سنتا أو حوالي واحد بالمئة إلى 56.43 دولار.