وأشار المسؤول الروسي إلى أنه يأمل في ارتفاع الطلب على النفط في عام 2020.

وتأتي تصريحات الوزير الروسي بعد أن شهدت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا وسط استمرار المخاوف حيال التهديدات الإيرانية لتدفق الطاقة، لكن توقعات ضعف الطلب بشكل عام كبحت المكاسب، مدعومة بتعهد من وكالة الطاقة الدولية باتخاذ إجراءات سريعة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب، مضيفة: "الوكالة مستعدة للتحرك بسرعة وحسم في حالة حدوث تعطل بما يكفل استمرار تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية.

وبحلول الساعة 5:42 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.19 في المئة إلى 63.38 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي أكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة بعد احتجاز إيران لنقالة بريطانية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى56.29 دولار للبرميل.

وقالت الوكالة في بيان إن الإمدادات بسوق النفط جيدة في الوقت الحالي، إذ فاق إنتاج النفط الطلب في النصف الأول من 2019، مما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يوميا.

ويأتي ذلك في مقابل خفض منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين من خارجها، بينهم روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.