وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.41 دولار أو 2.26 بالمئة إلى 63.88 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 56.76 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي أكثر من 7 بالمئة وانخفض برنت أكثر من 6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، الجمعة، إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج ردا على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية في وقت سابق هذا الشهر.

وتزيد الخطوة الخوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات بمضيق هرمز في مدخل الخليج، والذي يتدفق عبره حوالي خمس إمدادات العالم من النفط.

وتدرس بريطانيا، الاثنين، خطواتها المقبلة، ويبدو أنها لا تملك خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف تسجيل أن الجيش الإيراني تجاهل سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة واحتجازها.

ومما حد من المكاسب، أنباء عن أن حقل الشرارة النفطي الليبي، وهو أكبر حقل نفطي بالبلاد، استأنف الإنتاج بنصف طاقته، الاثنين، بعد توقفه منذ الجمعة، مما تسبب في خسارة إنتاج بنحو 290 ألف برميل يوميا.

وخفض غولدمان ساكس، الأحد، توقعاته لنمو الطلب على النفط لعام 2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا، مستندا إلى أنشطة اقتصادية عالمية محبطة.