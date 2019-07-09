وتشارك الإمارات في القمة بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وعضوية وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف محمد الهاجري، إضافة إلى قادة القطاع الصناعي الإماراتي وعدد من رؤساء الشركات الصناعية والاقتصادية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتناقش القمة التي يشارك فيها أكثر من 1200 من الشخصيات الرسمية والاقتصادية العربية والروسية وصناع القرار من قادة الحكومات والشركات من مختلف دول العالم، في أكثر من 40 جلسة، أهم القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي، وتوفير وإيجاد حلول مبتكرة للعديد منها، إضافة إلى التأكيد على إطلاق حوار عالمي يشارك فيه قادة القطاع الصناعي العالمي يلتزم بوضع خارطة طريق للقطاع الصناعي العالمي.

يذكر أن الدورة الأولى للقمة قد أقيمت في أبوظبي في مارس عام 2017، وجمعت أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لدعم مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة وتحديد التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا والابتكار.