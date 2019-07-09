ويعد مستوى التبادل التجاري المسجل بين الجانبين الأول من نوعه منذ بدء العلاقة التجارية بينهما وذلك وفقاً لأرقام مركز إحصاء أبوظبي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام، شكلت تجارة الإمارة مع السعودية نحو 25.6% من إجمالي تجارتها مع جميع دول العالم خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري، التي وصلت إلى 71.44 مليار درهم.

وتفصيلاً فقد قفزت قيمة صادرات أبو ظبي من السلع غير النفطية إلى السعودية لمستوى 8.9 مليار درهم نهاية أبريل بزيادة نسبتها 34.8%، مقارنة مع 6.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

واستناداً إلى أرقام مركز الإحصاء فإن صادرات الإمارة إلى السعودية استحوذت على 45% من إجمالي صادراتها إلى العالم، التي بلغت قيمتها خلال الفترة من يناير إلى أبريل نحو 17.3 مليار درهم.

وعلى صعيد إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمتها بين الجانبين خلال فترة الرصد ذاتها من 4.4 مليار درهم إلى 5.2 مليار درهم بنمو نسبته 18%.

وبذلك فقد شكلت تجارة إعادة التصدير التي نفذتها الإمارة مع السعودية 30% من إجمالي هذا النوع من التجارة مع العالم في نهاية أبريل الماضي.

أما على مستوى تجارة الواردات فقد بلغت قيمتها بين الجانبين 4.172 مليار درهم نهاية أبريل عام 2019، بنمو نسبته 1% تقريبا مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018.