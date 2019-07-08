وقفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، ثمانية سنتات، بحلول الساعة 06:47، بتوقيت غرينتش، عند 64.31 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينز، الشريك الإداري في "فانجارد ماركتس" ببانكوك، إن الأسعار تلقت دعما من بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت "أفضل من المتوقع لكن المتعاملين حذرون للغاية بشأن استمرار (الآفاق) الاقتصادية العالمية الأكثر قتامة".

وتراجع الخامان، الأسبوع الماضي، بعد أن طغت المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي على مخاطر الإمداد. ونزل برنت بأكثر من ثلاثة في المئة وانخفض غرب تكساس الوسيط 1.5 في المئة.

وكشف تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة كبيرة، يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو، مع ارتفاع الوظائف الحكومية.

وأورد التقرير، أن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة، خلال الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.

لكن الحرب التجارية الأمريكية الصينية قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.