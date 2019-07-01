وارتفع اليوان أكثر من 0.5 % في المعاملات الخارجية إلى 6.8165 يوان للدولار، مقترباً من ذروة شهرين، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 6.8464 إثر بيانات مخيبة للآمال عن أنشطة المصانع.

وزاد الدولار 0.4 % مقابل سلة عملات، ليسجل مؤشره 96.601، وذلك بعد تراجع العملة في الأسابيع الأخيرة بفعل تنامي التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

ومقابل اليورو، ارتفعت العملة الأميركية 0.4% أيضا إلى 1.1328 دولار.

ونزل الين الياباني، الذي يشتريه المستثمرون عادة عندما يبحثون عن ملاذ آمن لأموالهم، 0.6 % إلى 108.53 ين، مسجلا أضعف مستوياته منذ 19 يونيو.

وفقد الفرنك السويسري 0.4 % أمام اليورو، ليبلغ 1.1142فرنك، ونزل 0.8 % مقابل الدولار.

وانخفض الدولار الاسترالي، الحساس للحظوظ الاقتصادية للصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، 0.4 % إلى 0.6993 دولار أميركي، حيث ألقت بيانات المصانع الصينية الأضعف من المتوقع بظلالها على وقف إطلاق النار في حرب التجارة.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.2670 دولار.