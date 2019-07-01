وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 1.7% إلى 1384.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 يونيو عند 1381.51 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.8 بالمئة إلى 1388.20دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.ام.سيماركتس، "إعادة فتح محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جعل المستثمرين يعاودون النظر صوب النمو، نرى دعماً جيدا لأسواق الأسهم في أنحاء المنطقة وطلبا أقل على الملاذات الآمنة".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية، إلى 15.19 دولار للأوقية واستقر البلاديوم عند 1538.12 دولار.

وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 832.19 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة 6 أسابيع التي لامسها خلال الجلسة السابقة.