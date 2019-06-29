لكن المعدن الأصفر سجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات مع صعوده ثمانية في المئة في يونيو حزيران بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.

وينهي الذهب الربع الثاني من العام على مكاسب بحوالي 9 في المئة هي أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ الربع الأول من 2016.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1409.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بلا تغير يذكر عن مستواه في بداية الجلسة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع اخترقت أسعار الذهب المستوى النفسي المهم البالغ 1400 دولار للأوقية لتصل إلى 1438.63 دولار للمرة الأولى في ست سنوات.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1413.70 دولار للأوقية.

ويجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان لمحادثات قد تساعد في إنهاء حرب تجارية مضى عليها عام بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.25 بالمئة إلى 15.29 دولار للأوقية موسعة مكاسبها لشهر يونيو حزيران إلى 5 بالمئة، وهى أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام.

وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1541 دولارا للأوقية.

وقفز البلاتين أكثر من 3 بالمئة إلى 839.76 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ السادس عشر من مايو أيار، قبل أن يتراجع عن بعض مكاسبه ليسجل في أواخر التعاملات 830.50 دولار للأوقية.