جاء ذلك خلال حضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة فعاليات الدورة الثانية من مبادرة "حلول شبابية" التي تستضيفها مملكة البحرين بتنظيم من مركز الشباب العربي في الإمارات، بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية، وذلك بمركز المحرق الشبابي النموذجي، بحضور وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي.

وقال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة : "إن احتضان مملكة البحرين للنسخة الثانية من مبادرة حلول شبابية والذي أطلقه مركز الشباب العربي يؤكد عمق العلاقات التي تربط البلدين وما تتمتع به تلك العلاقات من تعاون وثيق في دعم مختلف المجالات والقطاعات بالدولة والذي ينعكس بصورة واضحة على مواصلة الجهود في تعزيز تلك العلاقات والتي من شأنها أن تنعكس على تطور ونماء المجتمع البحريني والإماراتي".

من جانبها أكدت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي على التعاون الشبابي الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والذي تجسد في العديد من البرامج الشبابية المتميزة والتي من بينها مبادرة حلول شبابية والتي تعتبر من المبادرات الهامة لتقديم الشباب لحلول نابعة من أفكارهم للعديد من القضايا والعمل على تطبيقها بصورة متميزة.

وأشادت المزروعي بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لفعاليات مبادرة حلول شبابية الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بنجاح المبادرة التي اتخذت من البحرين المحطة الأولى لها خارجيا والاهتمام بهذه المبادرة التي تجعل من الشباب نموذجا بارزا للعمل من أجل تقديم الافكار والبرامج التي تساهم تقديم رؤية واضحة حول تخطي التحديات وتحويلها لفرص واضحة لتنمية البلدان والارتقاء بجوانها المختلفة.

وأوضحت أن مبادرة " حلول شبابية " تعتبر منصة تجمع العديد من الأفكار التي تمثل حلولا للعديد من التحديات في مختلف المجالات وشباب البحرين عرض العديد من الأفكار المبتكرة والخلاقة في مختلف المجالات والأجمل من ذلك أن الكثير من الشباب البحريني يمتلك أفكارا متميزة ويتطلع الى تطبيقها على أرض الواقع ومشاريع هذه المبادرة تفيد الشباب البحريني والشباب العربي في تحقيق طموحاتهم".