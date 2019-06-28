ومن المتوقع أن يسجل تضخم منطقة اليورو في شهر يونيو، المقرر صدور بياناته في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، 1.2 بالمئة وهوما يأتي دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ ما يقل قليلا عن اثنين بالمئة. وتعهد صانعو السياسات بضخ مزيد من التحفيز إذا اقتضت الضرورة لكن المستثمرين يشككون في الأمر.

ومقابل الدولار، ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1384 دولار. وعلى أساس شهري، تتجه العملة الموحدة للارتفاع 1.6 بالمئة.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 96.217، ولم يسجل المؤشر تغيرا يذكر في الأسبوع.

وتأمل الأسواق أيضا في أن يتمخض اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مجموعة الـ20 التي تُعقد في مدينة أوساكا باليابان عن إحراز تقدم بشأن التجارة.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع شي في الساعة 11:30 صباحا (0230 بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

وجرى تداول الدولار عند 107.66 ين، دون أن يسجل تغييرا يسجل خلال الجلسة لكنه يتجه صوب الارتفاع 0.3 بالمئة هذا الأسبوع إذ تتعافى العملة الأميركية من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 106.77 ينالذي بلغته يوم الثلاثاء.