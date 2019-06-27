وتأتي قمة هذه السنة في وقت يشهد فيه العالم تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يتوقع محللون أن تسعى الدول المشاركة إلى تهدئة التصعيد الحاصل.

ووفق ما جاء في الموقع الرسمي للقمة، فإن الهدف منها هو "تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم".

وعلى هامش القمة، ستعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الدول للتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ماذا ستناقش القمة؟

يتناول جدول أعمال القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

1- الاقتصاد العالمي: ستبحث القمة الاقتصاد العالمي ومدى تأثير العوامل الهيكلية عليه، مثل الاختلالات العالمية والشيخوخة، بالإضافة إلى طرح المخاطر الرئيسية التي تهدده.

2- التجارة والاستثمار: ستسعى القمة نحو تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، فضلا عن التدابير التي تهدف لزيادة تعزيز أساس التنمية المستدامة والمرونة المالية ضد الكوارث الطبيعية مثل تمويل مخاطر الكوارث.

3- الابتكار: سيركز النقاش أيضا على كيفية دفع الابتكار، بما في ذلك الرقمنة، لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.

4- البيئة والطاقة: يتصدر ملف البيئة والطاقة اهتمام قادة دول العالم، خصوصا مع التغيرات المناخية التي يشهدها كوكبنا. وسيناقش المشاركون في القمة الإجراءات المنسقة الواجب اتخاذها من قبل المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.

5- التوظيف: يواجه سوق العمل تغييرات كبيرة بسبب العولمة والرقمنة والتحولات الديموغرافية، وبناء على ذلك، ستتم مناقشة هذه التغيرات وكيفية جعلها تحسن سوق العمل وإطاره القانوني، بهدف زيادة الإنتاجية.

6- تمكين المرأة: موضوع تمكين المرأة يعد ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وسيبحث قادة العالم المشاكل التي تخص مشاركة المرأة في العمل، وتعزيز الدعم لتعليم الفتيات والنساء بما في ذلك مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

7- التنمية: ستطرح خلال الاجتماعات إجراءات ملموسة لتعزيز إمكانات النمو والتنمية، والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الديون وضمان القدرة على تحملها في البلدان منخفضة الدخل.

8- الصحة: تعد الصحة العالمية مجالا مهما وضروريا وأساسا للنمو المستدام في الاقتصاد العالمي. وتمت دعوة منظمة الصحة العالمية إلى هذه القمة لبحث ومناقشة ثلاثة عناصر، وهي تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والاستجابة لمشكلة الشيخوخة، وإدارة حالات الطوارئ الصحية.

يشار إلى المجموعة تضم في لائحتها 20 دولة: الولايات المتحدة - كندا - المكسيك - البرازيل - الأرجنتين - فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - إيطاليا - جنوب إفريقيا - تركيا - السعودية - روسيا - الصين - اليابان - كوريا الجنوبية - الهند - إندونيسيا- أستراليا - الاتحاد الأوروبي.