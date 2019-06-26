وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1406.91 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تسجيل أول انخفاض في 7 جلسات، وفق "رويترز".

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 مايو 2013 ، عند 1438.63 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة، إلى 1410.60دولار للأوقية.

وكان أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي على استقلالية المركزي، الثلاثاء، قائلا إنه "بمنأى عن الضغوط السياسية القصيرة الأجل" ليتصدى لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة.

وتأثرت جاذبية المعدن الأصفر سلبا، إذ ربح مؤشر الدولار 0.1 بالمئة اليوم، مبتعدا عن أدنى مستوياته في أشهر عدة.

وتأمل الولايات المتحدة في إعادة تدشين محادثات التجارة مع بكين، بعد أن يلتقي ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين، السبت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.23 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1526.40 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة 805.53 دولار للأوقية.