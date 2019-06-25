وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.1412 دولار، بعدما زاد 2 بالمئة من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار الذي لامسه قبل أسبوع، مع فقد الدولار قوة الدفع. وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.1396 دولار.

ونزل الدولار في أحدث تعاملات 0.3 % مقابل العملة اليابانية إلى 106.97 ين.

واستفاد الين من قلق المستثمرين إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت طهران اليوم إن العقوبات الأميركية أغلقت بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات، إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 95.843 بعدما فقد 1.7 بالمئة في الجلسات الخمس السابقة، وهبط في أحدث تعاملات 0.1% إلى 95.909.

واستفاد الجنيه الإسترليني من ضعف الدولار بصفة عامة وزاد إلى 1.2765 دولار، مرتفعاً 0.2 خلال الجلسة.