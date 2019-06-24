وكتب ترامب على تويتر "حتى وإن كان مجلس الاحتياط لا يعرف عمله - رفع أسعار الفائدة أسرع مما ينبغي (تضخم منخفض جدا، أجزاء أخرى من العالم تتباطأ، يخفضون ويعمدون للتيسير النقدي) وقام بتشديد نقدي واسع النطاق، 50 مليار دولار شهريا، فإننا بصدد أحد أفضل شهر يونيو في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف "فكروا كيف سيبدو الأمر لو أن مجلس الاحتياطي فعل الصواب. آلاف النقاط أعلى على داو، وناتج محلي إجمالي في نطاق الأربعة أو حتى الخمسة. الآن لا يتزحزحون، مثل طفل عنيد، بينما نحتاج لتخفيضات الفائدة، والتيسير النقدي، لإبطال أثر ما تفعله الدول الأخرى بحقنا. خطأ!"

وسبق أن اتهم الرئيس الأميركي مرارا مجلس الاحتياطي برئاسة، جيروم باول، بتقويض جهود إدارته لتعزيز النمو الاقتصادي وطالب مرارا بخفض أسعار الفائدة.

ويوم الأربعاء الماضي، لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى البدء في خفض سعر الفائدة ربما من يوليو، قائلا إنه مستعد لمكافحة المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية المتنامية، آخذا في الحسبان تنامي التوترات التجارية وبواعث القلق من تضخم ضعيف.