وقالت فيديكس في بيان أوردته الصحيفة "تستطيع فيديكس قبول ونقل جميع منتجات هواوي عدا أي شحنات مرسلة إلى كيانات لهواوي المدرجة على قائمة الكيانات الأمريكية".

وغلوبال تايمز تصدرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وبدأت الصين تحقيقاً بشأن شركة فيدكس في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تسليم طرود لعناوين خطأ، دون ذكر تفاصيل عن التسليمات محل المشكلة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) آنذاك إنه يجب عدم النظر إلى التحقيق الجاري في أمر الطرود التي سلمتها فيديكس إلى عناوين خطأ على أنه انتقام من الشركة الأمريكية، وسط تدهور في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية منذ شهور بسبب مسائل مثل الرسوم الجمركية والدعم والتكنولوجيا واللوائح التنظيمية والأمن الإلكتروني، وقد أدرجت واشنطن شركة هواوي على قائمة سوداء الشهر الماضي متعللة باعتبارات الأمن القومي.

ولم ترد فيديكس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.