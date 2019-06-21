وكالات - أبوظبي فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض، الجمعة، في الوقت الذي تسبب فيه تزايد التوتر بين واشنطن وطهران في أن يظل المستثمرون في حالة من القلق، مما محا أثر صعود في الجلسة السابقة دفع المؤشر "ستاندرد آند بورز500 " إلى مستوى قياسي مرتفع.
وأفادت وكالة "رويترز" بهبوط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 1.47 نقطة أو 0.05 في المئة إلى 2952.71 نقطة.
وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 22.65 نقطة أو 0.28 في المئة إلى 8028.69 نقطة.
كذلك انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 4.05 نقطة أو 0.02 في المئة إلى 26749.12 نقطة.