وكالات - أبوظبي فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض، الجمعة، في الوقت الذي تسبب فيه تزايد التوتر بين واشنطن وطهران في أن يظل المستثمرون في حالة من القلق، مما محا أثر صعود في الجلسة السابقة دفع المؤشر "ستاندرد آند بورز500 " إلى مستوى قياسي مرتفع.