وسجل الدولار بالبنك الأهلي المصري 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وبنك مصر 16.65 جنيه للشراء 16.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.64 جنيه للشراء 16.75 جنيه للبيع، وفي بنك عودة مصر 16.64 جنيه للشراء 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وشهدت الفترة السابقة للدولار موجة من التراجعات، والتي بلغت أكثر من واحد جنيه و10 قروش منذ بداية العام الحالي.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.

وفي أواخر مايو الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في استقرار الاقتصاد الكلي وضبط الموازنة.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن، في وقت سابق، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 44.275 مليار دولار، في نهاية مايو من 44.218 مليار دولار في أبريل.