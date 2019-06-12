وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1335.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو عند 1319.35دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 % إلى 1339دولارا للأوقية.

ونزلت أسواق الأسهم الآسيوية مع دخول طرفي النزاع، الولايات المتحدة والصين، في جولة أخرى من تبادل الهجمات.

ودافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن استخدام الرسوم في إطار استراتيجيته التجارية، بينما تعهدت الصين برد قاس، إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات وسط مفاوضات مستمرة.

كما يشعر المراهنون على ارتفاع الذهب بالتفاؤل أيضا بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

ويجتمع صانعو السياسات في المركزي الأميركي يومي 18 و19 يونيو في ظل تصاعد توترات التجارة وتباطؤ النمو الأميركي وتراجع حاد في التوظيف الشهر الماضي، مما قاد الأسواق إلى أن تضع في الاعتبار خفضين لأسعار الفائدة على الأقل بحلول نهاية 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.85 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 817.80 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1389.75 دولار للأوقية، ليهبط من أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 1400.50 دولار، الذي لامسة في الجلسة السابقة.