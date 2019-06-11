وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1328.83دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بينما زاد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 1332.90 دولار للأوقية.

وفقد الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، ونزل لأقل مستوى خلالها عند 1324.50دولار، بعد أن تلقت الأسواق دعماً من اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لتجنب حرب رسوم أخرى في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المحلل في "إيه.ان.زد"، دانيال هاينز "تخفيف حدة التوترات التجارية (بين المكسيك والولايات المتحدة) ضغط على سوق الذهب أمس ولكن لم يمح المخاوف بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد لفرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على واردات من الصين إذ لم يتمكن من إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين أواخر هذا الشهر.

وقال ترامب مراراً إنه يتوقع أن يلتقي مع شي في قمة أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو، ولكن الصين لم تؤكد رسمياً بعد عقد مثل هذا الاجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.72 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 806.78 دولار.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1378.50 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1393.53 دولار في الجلسة السابقة.