وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1330.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1336.20دولار، وفق "رويترز".

لكن الذهب ربح اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه إلى تسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر.

وعقد مسؤولون مكسيكيون وأميركيون محادثات لليوم الثاني بشأن التجارة والهجرة، الخميس، في ظل تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ربما يرجئ فرض رسوم جمركية، مما قدم بعض الدعم للأسواق المالية.

في غضون ذلك، قال ترامب إنه سيقرر ما إذا كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية على سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار على الأقل، بعد اجتماع لزعماء أكبر اقتصادات في العالم في أواخر الشهر الجاري.

وزاد المعدن النفيس 50 دولارا تقريبا بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على سلع المكسيك، بينما عززت القراءات الاقتصادية الضعيفة، الصادرة في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة آمال خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، المقرر أن تصدر في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 15 مارس، دون تغيير يذكر تقريبا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 25 يناير.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 802.40 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1347.76 دولار للأوقية.