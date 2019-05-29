وبحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1281.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32دولار، التي بلغها يوم الاثنين، لكنه تلقى دعماً عند نحو 1275دولاراً.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1280.80دولار للأوقية.

وتلقى أصول الملاذ الآمن طلبا في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد تقرير لصحيفة الشعب الصينية، قال إن بكين جاهزة لاستخدام معادن الأرض النادرة كوسيلة تأثير في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10سنوات لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017، فإن الدولار تمكن من الحفاظ على تماسكه، إذ اندفع المستثمرون إلى العملة الأميركية بفعل مخاوف من تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1345.15 دولار للأوقية.

وربحت الفضة 0.3% إلى 14.39 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من ديسمبر في الجلسة السابقة عند 14.25 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 798.11 دولار للأوقية.