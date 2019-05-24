وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017، مما يشير إلى وفرة الإمدادات في أكبر مستهلك للخام في العالم.

في غضون ذلك، تأثرت الأسعار سلبا نتيجة مخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتطور ليصبح أكثر ترسخا.

وبحلول الساعة 11:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت خام القياس العالمي برنت 98 سنتا إلى 68.74 دولار للبرميل، لكنه يظل على مسار الانخفاض نحو 5 بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا إلى 58.66 دولار للبرميل، لكن تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية أو تلك الناجمة عن عقوبات أميركية، تقدم الدعم الأسعار ويتوقع بعض المحللين تعافي السوق.