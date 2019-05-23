وكتبت وزيرة التجارة روهصار بكجان على تويتر: "قررنا خفض الرسوم على 22 منتجا أميركيا بمقدار النصف".

وقالت: "بموجب هذا القرار تُخفض الرسوم الجمركية على السلع سابقة الذكر الواردة من الولايات المتحدة من 521.2 مليون دولار إلى 260.6 مليون".

وأضافت بكجان أن تركيا ستواصل العمل لرفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 75 مليار دولار.

كانت رويترز أوردت، الثلاثاء، أن تركيا ستخفض الرسوم الجمركية إلى النصف على واردات سيارات الركوب والخمور والتبغ ومستحضرات التجميل.

وكان قرار البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، خفض الرسوم الجمركية إلى النصف تطورا إيجابيا نادرا بين أنقرة وواشنطن، لكن الإدارة الأميركية أنهت اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، في خطوة قالت أنقرة إنها تتنافى مع أهداف التجارة.

يذكر أن الولايات المتحدة زادت الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية إلى مثليها، في أغسطس الماضي، في ظل خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في خطوة سرعت تراجع الليرة.

وردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والخمور والتبغ الأميركية إلى مثليها أيضا.