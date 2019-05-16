وبحلول الساعة 1807 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في السوق الفورية مستقرا عند 1296.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 1279.80 دولار.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر استثمارا بديلا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، إلى أعلى مستوياته منذ 11 أبريل عند 1303.26 دولار للأوقية الثلاثاء.

وقال محلل من نيويورك "لا شك في أن المخاوف المرتبطة بالاتفاق التجاري مع الصين هي التي تجعل أسعار الذهب متماسكة... لكن بعد الإعلان عن إرجاء ترامب فرض رسوم على السيارات، وقع المستثمرون في حيرة ولم يعرفوا أي طريق يسلكون. وهذا هو السبب وراء ما نراه من استقرار في النشاط (في الوقت الراهن)".

وبدد الذهب مكاسبه المبكرة مع صعود مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية، بعد أنباء عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لإرجاء رسوم على السيارات المستوردة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 في المئة إلى14.80 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.6 في المئة إلى 842 دولارا.

وارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1341.51 دولار للأوقية.