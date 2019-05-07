وجاء الإعلان عن الاتفاقية في ختام زيارة إلى مصر قام بها رئيس مجموعة البنك، ديفيد مالباس، وفق ما نقلت رويترز.

وأورد بيان، نقلا عن وزيرة الاستثمار الاستثمار، سحر نصر، أن الاتفاق يستهدف"زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان... (إلى جانب) تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل."

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار.