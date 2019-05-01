ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1278.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1280.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم العالمية، الثلاثاء، بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة الديمقراطيين على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية.

ومن العوامل التي قد تضعف إغراء الذهب كملاذ آمن، بدء جولة محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين، اليوم الأربعاء، سعياً لإنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.

ونزل السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 14.88 دولار للأوقية في حين فقد البلاتين 0.6% ليسجل 880.75 دولار.

وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1375.55 دولار للأوقية.