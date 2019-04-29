وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 71.67 دولارللبرميل.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.06 دولار. وتراجع الخامان نحو 3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال ترامب الجمعة إنه طلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تخفض أسعار النفط.

وأبلغ الصحفيين "أسعار البنزين ستنزل. تواصلت مع أوبك، وقلت عليكم أن تخفضوا الأسعار. يتعين عليكم خفضها".

وكتب الرئيس، في وقت لاحق على تويتر، "تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة تدفقات النفط. الجميع موافقون".

وأطلقت تصريحات ترامب عمليات بيع، مما كبح بشكل مؤقت زيادة نسبتها 40 بالمئة سجلها النفط منذ بداية العام.

واكتسب الارتفاع قوة دفع في أبريل بعد أن شدد ترامب العقوبات على إيران بإنهاء جميع الاستثناءات التي منحها في وقت سابق لمشترين كبار للخام من طهران.

كما تؤدي العقوبات الأميركية على فنزويلا إلى شح الإمدادات العالمية، في الوقت الذي يتسبب فيه القتال في ليبيا في كبح الإنتاج هناك أيضا.

ويقول متعاملون إن تركيز السوق تحول إلى التخفيضات الطوعية للإمدادات التي تقودها أوبك، التي تضم السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم.

وقال بنك أى.أن.جي "نري أن السعودية سترفع الإنتاج في مايو، وهو أمر كانوا سيقومون به في كل الأحوال على الأرجح قبل الصيف".