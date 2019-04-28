وارتفعت الأسهم السعودية 0.23 بالمئة بفعل بنك الرياض الذي صعد سهمه 2 بالمئة في حين زاد سهم مصرف الراجحي 0.1 بالمئة. وشهد صافي ربح البنكين قفزة في الربع الأول من العام.

لكن سهم مجموعة سامبا المالية نزل 1.42 بالمئة بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي تراجع الأرباح 7.4 بالمئة مقارنة بها قبل عام لتأتي أقل من توقعات المحللين.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7 بالمئة رغم الإعلان عن انخفاض أرباح الربع الأول 3.8 بالمئة لتأتيدون توقعات المحللين أيضا.

وتراجع سهم سابك بعض الشيء هذا الشهر بعدما اتفقت شركة الطاقة الوطنية العملاقة أرامكو السعودية على شراء 70 بالمئة فيها منصندوق الاستثمارات العامة بخصم طفيف عن سعر السوق في مارس.

وهبط مؤشر قطر 0.49 بالمئة، حيث فقد بنك قطر الوطني 0.44 بالمئة ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة 2.3 بالمئة نتيجة هبوط أرباح الربع الأول.

ونزل مؤشر أسهم الكويت 1.2 بالمئة، وفقد سهم بنك الكويت الوطني0.97 بالمئة مع تراجع أسهم بنوك أخرى.

واستقر مؤشر دبي، وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.4 بالمئة والعربية للطيران 1.94 بالمئة.