وقال رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان، "نرحب بعودة الإيرادات الشهرية إلى المستويات المعتادة من خلال الأرقام المسجّلة خلال شهر مارس".

وبحسب بيان للمؤسّسة الوطنيّة للنفط، "يُعزى هذا الارتفاع في إيرادات شهر مارس بشكل أساسيّ إلى رفع حالة القوّة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي يوم 4 مارس 2019، وذلك بعد انتهاء الإغلاق المسلّح الذي دام ثلاثة أشهر بأكملها في الحقل".

ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري التي تبعد نحو 900 كلم جنوب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطيّة في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل أكثر من مليون برميل هو إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسّسة.

وغالباً ما تتعرّض المنشآت النفطيّة في ليبيا لهجمات تشنّها مجموعات مسلّحة أو قبائل لتحقيق مطالب اجتماعيّة. ولا تزال الفوضى تسود ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011.