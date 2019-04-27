وآبي من بين زعماء العالم القلائل الذين تمكنوا من تطوير علاقة شخصية مع ترامب. وتسير العلاقة بشكل جيد لدرجة أن آبي وزوجته آكي انضما إلى ترامب وزوجته ميلانيا في حفل عشاء اجتماعي الجمعة في البيت الأبيض للاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى رقم 49 للولايات المتحدة.

ويعتزم الزعيمان الاجتماع في جولة غولف سريعة السبت.

لكن كل الود الذي بدا عليهما في المكتب البيضاوي لم يخف خلافاتهما حول التجارة، فقد اشتكى ترامب من الرسوم اليابانية على المنتجات الزراعية الأميركية، بينما عبّر آبي عن إحباطه من الرسوم الأميركية على السيارات اليابانية.

وفرض ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم اليابانية، وهدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على السيارات، مما يمثل حرجا وموقفا صعبا لآبي. ومع ذلك، بدا ترامب متفائلاً بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس "في النهاية، لدينا فرصة لعقد اتفاق تجاري جيد وطويل الأمد مع اليابان".

وردا على سؤال لاحق حول الجدول الزمني لهذا الاتفاق، قال ترامب "أعتقد أنه يمكن أن يمضي سريعا. أعتقد أنه يمكن أن يمضي بسرعة إلى حد ما. ربما بحلول الوقت الذي أكون فيه هناك، ربما نوقعه هناك.. لكنه يتحرك بشكل جيد للغاية وسنرى ما يحدث".

ويعتزم ترامب زيارة اليابان أواخر مايو مع السيدة الأولى، في زيارة رسمية للقاء الإمبراطور الجديد للبلاد.