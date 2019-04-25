وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ذروة 2019 عند 75.01 دولار للبرميل، وسجلت 74.90 دولار في الساعة 0705 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.89 دولار للبرميل، دون تغير عن التسوية السابقة.

وصعدت عقود الخام إلى ذرى 2019 في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف استيراد النفط من طهران بدءا من أول مايو، أو مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن.

وقال المحللون لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة:"عقب قرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على إيران. زدنا توقعنا لنهاية العام لخام برنت من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال مسؤول أميركي لوسائل الإعلام إن العقوبات الأميركية حرمت حكومة إيران من إيرادات نفطية تتجاوز العشرة مليارات دولار، منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب الخطوة للمرة الأولى في مايو الماضي.

وقال برايان هوك الممثل الأميركي الخاص لإيران والمستشار الكبير لوزير الخارجية: "قبل العقوبات. كانت إيران تجني ما يصل إلى 50 مليار دولار سنويا من إيرادات النفط. نُقدر أن عقوباتنا حرمت النظام بالفعل من أكثر من 10 مليارات دولار منذ مايو 2018".