وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 59.34 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 26597.05 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.43 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 2927.25 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 18.81 نقطة، أو 0.23بالمئة، إلى 8102.02 نقطة.