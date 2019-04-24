وأضاف الجدعان، خلال مؤتمر القطاع المالي بالعاصمة السعودية، إن بلاده مصصمة على الوصول للمستهدف بشكل أسرع، مع تمكين القطاع الخاص عبر تبسيط اللوائح.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تضاعفت خلال عام 2018، فيما ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنحو 5 بالمائة.

وتابع: "نعمل مع 18 وزارة لإزالة كافة العوائق امام المستثمرين"، مشيرا إلى أن إلى أن وزارة المالية السعودية أطلقت مبادرة بـ2.1 مليار ريال لدعم القطاع الخاص.

كما أوضح الوزير أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بأكثر من 3 أضعاف خلال الربع الأول من 2019، موضحا أن سياسة الحكومة السعودية أسهمت في خفض العجز ورفع كفاءة الإنفاق.