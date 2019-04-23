وقالت واشنطن إنها ستنهي جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران في مايو، والتي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.07 دولار، أو 2.88 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.04 دولار للبرميل، وبلغ الخام ذروته في الجلسة عند 74.52 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أول نوفمبر.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار، أو 2.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.70 دولار للبرميل. وبلغ الخام خلال الجلسة أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر عند 65.92 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وفي نوفمبر الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، لكنها منحت إعفاءات لثمانية من كبار مشتري الخام الإيراني، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان، مما سمح لتلك الدول بمواصلة شراء كميات محدودة من الخام لمدة 6 أشهر.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هدف واشنطن هو وقف صادرات النفط الإيرانية تماما، قائلا إنه لا توجد أي خطط لمنح فترة سماح بعد الأول من مايو.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن واشنطن تبحث عن سبل لمنع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية.

وذكرت إيران أن قرار عدم تجديد الإعفاءات "غير ذي قيمة"، لكن طهران على اتصال مع شركائها الأوروبيين وجيرانها وسوف "تتصرف وفقا لذلك"، حسبما نقلت وكالات أنباء إيرانية عن وزارة الخارجية.